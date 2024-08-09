Спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу – уничтожены оккупанты и техника: видео
Спецназовцы Главного управления разведки совершили рейд на временно оккупированную Кинбурнскую косу – уничтожено около 30 оккупантов и шесть единиц техники. Об этом сообщила военная разведка.
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9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на оккупированную Кинбурнскую косу в Николаевской области — разведка сообщает об уничтожении шести единиц бронированной техники РФ и ликвидации около 30 захватчиков.
В ходе операции защитники атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворову".
Возле последней позиции бойцы установили боевое знамя военной разведки, отмечает ГУР.
Миссию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон" (российские добровольцы), "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ и во взаимодействии с другими частями Сил безопасности и обороны.
- 6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР провели операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.
- Во время боя оккупанты понесли потери среди личного состава — количество уточняется. Выполнив задание, в том числе его секретную часть, военные разведчики отошли без потерь, отмечают в ГУР.
- Начальник ГУР Буданов считает, что вернуть оккупированный Крым военным путем легче, чем оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
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