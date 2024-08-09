Спецназовцы Главного управления разведки совершили рейд на временно оккупированную Кинбурнскую косу – уничтожено около 30 оккупантов и шесть единиц техники. Об этом сообщила военная разведка.

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9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на оккупированную Кинбурнскую косу в Николаевской области — разведка сообщает об уничтожении шести единиц бронированной техники РФ и ликвидации около 30 захватчиков.

В ходе операции защитники атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворову".

Возле последней позиции бойцы установили боевое знамя военной разведки, отмечает ГУР.

Миссию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон" (российские добровольцы), "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ и во взаимодействии с другими частями Сил безопасности и обороны.

Кинбурнская коса – место обведено красным (Карта: Deepstate)

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