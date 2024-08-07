"Крепость Крым – миф". Буданов уверен – вернуть полуостров легче, чем Донбасс

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Возвратить оккупированный Крым военным путем легче, чем оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время общения с выпускниками Киевской школы экономики, передает Forbes.

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По его мнению, вернуть Крым "намного легче", чем Донбасс, где длина фронта составляет 1000 км, а его глубина – более 200 км.

Буданов отметил, что государствам, которые хотели захватить Крым, всегда это удавалось, потому что "не удерживали перешейки, и все сразу разрушалось", а потому, утверждает он, "крепость Крым" – это "миф".

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Разведчик уверен – отвоевать полуостров можно, разрушив коммуникации с российской стороны и оказывая давление со стороны материковой Украины, ведь тогда Крым будет изолирован.

"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", – уверен он.

6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР провели операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области. Расстояние от нее до временно оккупированного Крыма составляет около 75 км по прямой.

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4 октября 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации в Крыму, показали видео, как ночью подплывают к полуострову на водных скутерах. Высадка была на западном побережье, Тендровской и Кинбурнской косах. Состоялся бой.

До этого, 24 августа, ГУР и ВМС провели аналогичную спецоперацию в Крыму.

Начальник ГУР Буданов заявил, что высадки диверсантов в Крыму являются частью "глобального замысла".

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