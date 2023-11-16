В Главном управлении разведки Минобороны показали кадры подготовки и реализации морских рейдов во временно оккупированный Крым. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

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Разведчики заявляют, что в рейдах в Крым участвовали воины подразделений специального назначения "Стугна" и "Братство".

"Мотивированные разведчики-спецназовцы ГУР продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач", — сказано в сообщении.

На записи можно увидеть подготовку бойцов к операциям и их непосредственное проведение.

Добирались на полуостров бойцы на надувных лодках и гидроциклах.

4 октября 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации в Крыму, показали видео, как ночью подплывают к полуострову на водных скутерах.

Высадка была на западном побережье, Тендровской и Кинбурнской косах. Состоялся бой.

До этого, 24 августа, ГУР и ВМС совершили аналогичную спецоперацию в Крыму.

Начальник ГУР Буданов заявил, что высадки диверсантов в Крыму являются частью "глобального замысла".

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