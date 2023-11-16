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ГУР показало уникальные кадры морских рейдов в Крым воинами "Стугны" и "Братства" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 10:04
Морские рейды в Крым
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В Главном управлении разведки Минобороны показали кадры подготовки и реализации морских рейдов во временно оккупированный Крым. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Разведчики заявляют, что в рейдах в Крым участвовали воины подразделений специального назначения "Стугна" и "Братство". 

"Мотивированные разведчики-спецназовцы ГУР продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач", — сказано в сообщении.

На записи можно увидеть подготовку бойцов к операциям и их непосредственное проведение.

Добирались на полуостров бойцы на надувных лодках и гидроциклах.

Читайте также: Налет ГУР на россиян в Крыму на гидроциклах. Корчинского в CNN назвали "главным организатором удара" 

Дмитрий Гриниченко
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