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ГУР и ВМС провели спецоперацию в Крыму. Цели достигнуты, потерь нет – Юсов

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 11:27
ГУР и ВМС провели спецоперацию в Крыму. Цели достигнуты, потерь нет – Юсов - Фото
Российская база РЛС на Тарханкуте (Фото: Крым.Реалии)

Ранним утром 24 августа в Крыму произошел бой с участием плавсредств и авиации. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на источники. Позже информацию о спецоперации подтвердили в ГУР.

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Как рассказали местные источники, с 05:00 часов возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. 

Источники РС в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошел бой с участием плавсредств и авиации. Подробности пока не уточняются.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному рассказал, что в рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова.

"Главное управление разведки во взаимодействии с Военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – сказал Юсов.

По данным Крым.Реалии, в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Также на тарханкутском полуострове – расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

ГУР и ВМС провели спецоперацию в Крыму. Цели достигнуты, потерь нет – Юсов
  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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Наталья Медведева
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Крымгурандрей юсовТарханкут
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