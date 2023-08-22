Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории временно оккупированного Россией Крыма уничтожают захватчиков. Об этом он сказал каналу ITV на центральной площади деоккупированного Ирпеня, где в канун Крымской платформы перед мэрией подняли крымскотатарский флаг.

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Говоря о деоккупации полуострова, Буданов сказал, что "есть, к сожалению, очень боящиеся этого, но есть и много людей, которые ждут".

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал он.

Вооруженные Силы Украины наносят ракетные удары по объектам российских оккупантов на территории захваченного Крыма, а также "охотятся" аквадронами в Черном море. Уже около года в Крым прилетают дроны-камикадзе по военным целям и объектам, которые помогают оккупантам сохранять контроль над полуостровом.

В конце июля 2023 года Буданов снова заявил, что ВСУ зайдут в Крым "скоро".

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