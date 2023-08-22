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"На днях побачите". Буданов анонсував неприємності для окупантів у Криму — відео видео

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22.08.2023, 11:29
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував, що "днями" український народ "побачить", як на території тимчасово окупованого Росією Криму знищують загарбників. Про це він сказав каналу ITV на центральній площі деокупованого Ірпеня, де у переддень Кримської платформи перед мерією підняли кримськотатарський прапор.

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Говорячи про деокупацію півострова, Буданов сказав, що "є, на жаль, ті, що дуже бояться цього, але є й багато людей, які чекають".

"І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите", – сказав він.

Збройні Сили України завдають ракетних ударів по об'єктах російських окупантів на території захопленого Криму, а також "полюють" аквадронами в Чорному морі. Вже близько року до Криму прилітають дрони-камікадзе по військових цілях та об'єктах, які допомагають окупантам зберігати контроль над півостровом.

Наприкінці липня 2023 року Буданов знову заявив, що ЗСУ зайдуть до Криму "скоро".

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Євген Пилипенко
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