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Залужний, Буданов та топкомандування ЗСУ зустрілись з колегами зі США та Британії

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 20:25
Залужний, Буданов та топкомандування ЗСУ зустрілись з колегами зі США та Британії - Фото
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Учора 15 серпня відбулась зустріч у розширеному форматі між представниками вищого військового командування України та представниками США і Великої Британії. На ній обговорювали співпрацю, ситуацію на фронті та потреби ЗСУ, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

"Співпраця у військовій сфері – ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника", – повідомив він.

Під час зустрічі учасники окремо зупинились на потребах українських військових підрозділів: "Боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування – це те, що необхідно".

Також підняли "вкрай важливе" питання дронів, протидії ворожим БПЛА та нарощування власних спроможностей.

Українська сторона домовилась з партнерами зосередити роботу у цьому напрямку, зазначив Залужний.

На зустрічі обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських повітряних атак, повідомив головком.

З українського боку зустріч відвідав головком, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, начальник Генштабу Сергій Шаптала, заступник головкома Михайло Забродський, командувач ВМС Олексій Неїжпапа та перший заступник глави Міноборони Олександр Павлюк.

З боку партнерів були: Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувач Збройних Сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін та представники делегацій.

  • 7 серпня Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, проінформував американського генерала про оборонні і наступальні дії українських сил.
  • 11 серпня головнокомандувач ЗСУ зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Словаччини. Вони наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • 12 серпня Залужний зустрівся в Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії, головком детально ознайомив колегу з обставинами на полі бою.

Читайте також: Росія веде масові обшуки на Херсонщині, заборонила переміщатися на півдні – Генштаб

Артем Джеріпа
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війнаВалерій Залужнийдроникирило будановКрістофер КаволіЕнтоні Радакіннаступ ЗСУ
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