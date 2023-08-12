До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії: Залужний розповів деталі наступу ЗСУ
12.08.2023, 18:27
Фото - Telegram Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Києві із британським колегою. Вони обговорили наступальні і оборонні дії українських сил.
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"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", – йдеться в повідомленні Залужного.
Він зазначив, що була проведена робота на одному із пунктів управління, також Залужний детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями ЗСУ.
Під час зустрічі також обговорювались нагальні потреби українського війська.
- Вчора Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. Вони наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Також вчора, 11 серпня, Україна і Велика Британія розпочали переговори про гарантії безпеки для Києва, передбачені в рамках декларації G7.
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