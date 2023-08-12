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До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії: Залужний розповів деталі наступу ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 18:27
До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії: Залужний розповів деталі наступу ЗСУ - Фото
Фото - Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Києві із британським колегою. Вони обговорили наступальні і оборонні дії українських сил.

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", – йдеться в повідомленні Залужного.

Він зазначив, що була проведена робота на одному із пунктів управління, також Залужний детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями ЗСУ.

Під час зустрічі також обговорювались нагальні потреби українського війська.

  • Вчора Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. Вони наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • Також вчора, 11 серпня, Україна і Велика Британія розпочали переговори про гарантії безпеки для Києва, передбачені в рамках декларації G7.

Читайте також: Залужний: Оборона ЗСУ стійка. В наступі – важкі бої, ініціатива на нашому боці

Оксана Житнюк
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Валерій ЗалужнийбританіяВелика Британія
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