В Киев приехал начальник Штаба обороны Британии: Залужный рассказал детали наступления ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Киеве с британским коллегой. Они обсудили наступательные и оборонительные действия украинских сил.

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"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", – говорится в сообщении Залужного.

Он отметил, что была проведена работа на одном из пунктов управления, также Залужный подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями ВСУ.

В ходе встречи также обсуждались насущные потребности украинского войска.

Вчера Залужный встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко. Они объявили о важности обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Также вчера, 11 августа, Украина и Великобритания приступили к переговорам о гарантиях безопасности для Киева, предусмотренных в рамках декларации G7.

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