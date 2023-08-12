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В Киев приехал начальник Штаба обороны Британии: Залужный рассказал детали наступления ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 18:27
В Киев приехал начальник Штаба обороны Британии: Залужный рассказал детали наступления ВСУ - Фото
Фото - Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Киеве с британским коллегой. Они обсудили наступательные и оборонительные действия украинских сил.

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", – говорится в сообщении Залужного.

Он отметил, что была проведена работа на одном из пунктов управления, также Залужный подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями ВСУ.

В ходе встречи также обсуждались насущные потребности украинского войска.

  • Вчера Залужный  встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко. Они объявили о важности обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Также вчера, 11 августа, Украина и Великобритания приступили к переговорам о гарантиях безопасности для Киева, предусмотренных в рамках декларации G7.

Читайте также: Залужный: Оборона ВСУ стойкая. В наступлении – тяжелые бои, инициатива на нашей стороне

Оксана Житнюк
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Валерий ЗалужныйбританияВеликобритания
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