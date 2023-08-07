Залужный: Оборона ВСУ – стойкая. В наступлении – тяжелые бои, инициатива на нашей стороне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он проинформировал американского генерала об оборонных и наступательных действиях украинских сил.

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Залужный отметил, что украинская армия продолжает вести как оборонные, так и наступательные операции.

"Об обороне. Она – стойкая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", – отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал Милли и об украинском наступлении: "Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне".

Также они обсудили актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление происходит "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

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