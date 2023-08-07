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Залужный: Оборона ВСУ – стойкая. В наступлении – тяжелые бои, инициатива на нашей стороне

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 19:08
Залужный: Оборона ВСУ – стойкая. В наступлении – тяжелые бои, инициатива на нашей стороне - Фото
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он проинформировал американского генерала об оборонных и наступательных действиях украинских сил.

Залужный отметил, что украинская армия продолжает вести как оборонные, так и наступательные операции.

"Об обороне. Она – стойкая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", – отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал Милли и об украинском наступлении: "Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне".

Также они обсудили актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму и готовит россиян к поражению

Оксана Житнюк
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войнаконтрнаступлениеВалерий ЗалужныйМарк Милли
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