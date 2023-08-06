Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается
Украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.
"Тяжело, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что Россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонные пункты. Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается", – сказал Буданов.
По его мнению, на Бахмутском направлении наступление идет "чуть быстрее", чем на юге, однако время покажет.
Буданов отметил, что Украина может сохранить уже возвращенную территорию и будет двигаться дальше.
- 6 августа Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении, продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, пишет Генштаб.
- Заместитель начальника ГУР заявил, что наступление ВСУ идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на поле боя
- Также он пояснил, что Министр обороны РФ Шойгу вряд ли смог бы занимать высшую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции.
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