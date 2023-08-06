UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 09:02
Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)

Украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

"Тяжело, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что Россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонные пункты. Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается", – сказал Буданов.

По его мнению, на Бахмутском направлении наступление идет "чуть быстрее", чем на юге, однако время покажет.

Буданов отметил, что Украина может сохранить уже возвращенную территорию и будет двигаться дальше.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКирилл Будановконтрнаступлениенаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 