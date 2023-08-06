Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается

Украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

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"Тяжело, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что Россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонные пункты. Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается", – сказал Буданов.

По его мнению, на Бахмутском направлении наступление идет "чуть быстрее", чем на юге, однако время покажет.

Буданов отметил, что Украина может сохранить уже возвращенную территорию и будет двигаться дальше.

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