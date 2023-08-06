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Буданов: Наступ йде важко через російську оборону, найголовніше, що не зупиняється

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06.08.2023, 09:02
Буданов: Наступ йде важко через російську оборону, найголовніше, що не зупиняється - Фото
Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю болгарському телеканалу bTV.

"Важко, не буду приховувати, але це цілком зрозуміло, тому що Росія за цей час побудувала стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні пункти. Найголовніше, що наступ не зупиняється, а триває", – сказав Буданов.

На його думку, на Бахмутському напрямку наступ йде "трохи швидше", аніж на півдні, проте час покаже.

Буданов зазначив, що Україна може зберегти вже повернену територію і буде рухатися далі.

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Артем Джеріпа
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