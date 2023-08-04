ГУР про наступ ЗСУ: Війна — це не спортивні змагання. Існує багато факторів, успіх буде

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наступ Збройних Сил України йде за планом, попри складну ситуацію на полі бою. Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Civilmedia.

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За його словами, ЗСУ володіють ініціативою, реагують на зміну обстановки та вносять корективи — розвідка знає про плани ворога, а Сили оборони зривають їх, завдаючи ударів по больових точках росіян.

Він зазначив, що окупанти добре укріпились на захоплених територіях, встановили масштабні мінні загородження та кілька ліній фортифікацій, що впливає на темп просування.

"Однак тим, хто вважає, що Україна надто повільна під час наступу, я скажу, що війна ― це не спортивні змагання. Динаміка бойових дій залежить від багатьох чинників, зокрема від наявності необхідних для виконання бойових завдань сил і засобів", — сказав Скібіцький.

Розвідник заявив, що ЗСУ потрібні боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, далекобійна високоточна зброя та машини для розмінування.

Представник ГУР наголосив, що українське командування береже життя солдатів, а тому зайняте знекровленням армії РФ — знищуючи склади, артилерію, засоби розвідки та ППО.

"Ми працюємо у всіх вимірах війни та сукупність успіхів на кожному з них принесе потрібний результат. Тому Україна в наступі, і успіх буде", — резюмував він.

Раніше стало відомо, що підрозділи Національної гвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку.

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