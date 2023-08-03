RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Наступ ЗСУ на півдні. Сили оборони просунулися на 650 м у напрямку Мелітополя — глава МВС

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 13:20
Наступ ЗСУ на півдні. Сили оборони просунулися на 650 м у напрямку Мелітополя — глава МВС - Фото
Бійці НГУ (Фото: МВС)

Підрозділи Національної гвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення НГУ просунулися на 650 м, на півтора кілометра фронтом та закріпилися на зайнятому рубежі.

Він зазначив, що воїни Нацгвардії продовжували наступ у складі ударних угруповань Сил оборони.

На Бердянському та Мар'їнському напрямках українські бійці тримають оборону.

Читайте також: "Прорив буде, але не як під Ізюмом". Інтерв'ю нового голови Нацгвардії – за хвилину

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаігор клименконацгвардіямелітопольмвснаступЗапорізька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 