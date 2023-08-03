Наступ ЗСУ на півдні. Сили оборони просунулися на 650 м у напрямку Мелітополя — глава МВС

Підрозділи Національної гвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення НГУ просунулися на 650 м, на півтора кілометра фронтом та закріпилися на зайнятому рубежі.

Він зазначив, що воїни Нацгвардії продовжували наступ у складі ударних угруповань Сил оборони.

На Бердянському та Мар'їнському напрямках українські бійці тримають оборону.

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