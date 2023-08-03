Наступ ЗСУ на півдні. Сили оборони просунулися на 650 м у напрямку Мелітополя — глава МВС
03.08.2023, 13:20
Бійці НГУ (Фото: МВС)
Підрозділи Національної гвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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За його словами, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення НГУ просунулися на 650 м, на півтора кілометра фронтом та закріпилися на зайнятому рубежі.
Він зазначив, що воїни Нацгвардії продовжували наступ у складі ударних угруповань Сил оборони.
На Бердянському та Мар'їнському напрямках українські бійці тримають оборону.
- 24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.
- У Білому домі заявили, що наступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію, "сидячи на дивані".
- Секретар РНБО Данілов: У наступі ЗСУ немає жодних графіків і дедлайнів. На метр землі – до п'яти мін.
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