Наступление ВСУ. Силы обороны продвинулись на 650 м в направлении Мелитополя — глава МВД
03.08.2023, 13:20
Бойцы НГУ (Фото: МВД)
Подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По его словам, подразделения одной из бригад оперативного назначения НГУ продвинулись на 650 м, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже.
Он отметил, что воины Нацгвардии продолжали наступление в составе ударных группировок Сил обороны.
На Бердянском и Марьинском направлениях украинские бойцы держат оборону.
- 24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.
- В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".
- Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.
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