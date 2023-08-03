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Наступление ВСУ. Силы обороны продвинулись на 650 м в направлении Мелитополя — глава МВД

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 13:20
Наступление ВСУ. Силы обороны продвинулись на 650 м в направлении Мелитополя — глава МВД - Фото
Бойцы НГУ (Фото: МВД)

Подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, подразделения одной из бригад оперативного назначения НГУ продвинулись на 650 м, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже.

Он отметил, что воины Нацгвардии продолжали наступление в составе ударных группировок Сил обороны.

На Бердянском и Марьинском направлениях украинские бойцы держат оборону. 

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Дмитрий Гриниченко
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Игорь Клименковойназапорожская областьмвднаступлениенацгвардиямелитополь
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