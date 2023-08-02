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Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 22:59
Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин - Фото
Алексей Данилов (Фото - СНБО)

Наступательная операция Сил обороны не предусматривает никаких графиков или дедлайнов, а продвижение является сложным на фоне плотной заминированности земель противником. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью общенациональному телемарафону.

Комментируя публикации, которые время от времени появляются в западных медиа, о якобы медленном контрнаступлении ВСУ, Данилов подчеркнул, что никто не может устанавливать для Украины никаких дедлайнов, и никакого графика наступления не существует.

"Когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война. К сожалению, так случилось, что была перегрета ситуация в отношении событий, происходящих на фронте", – сказал Данилов, подчеркнув, что украинские военные в текущих условиях выполняют боевые задачи "на отлично".

По его словам, в украинской армии уже действует система НАТО, которая предусматривает, что на том или ином участке фронта решение принимают командиры, учитывая ситуацию и поставленные задачи.

"Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что раньше были надежды, что разминирование во время наступления будет происходить с помощью техники, однако украинским воинам очень большое количество участков фронта приходится разминировать вручную и пешком.

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Оксана Житнюк
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войнаАлексей Даниловконтрнаступление
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