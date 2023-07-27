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Кирби: Наступление ВСУ не стоит, оно движется. Мы не будем судить о нем, сидя на диване

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 07:29
Кирби: Наступление ВСУ не стоит, оно движется. Мы не будем судить о нем, сидя на диване - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию украинских войск, "сидя на диване". Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Представителя Белого дома спросили: не считает ли он, что контрнаступление в Украине продвигается слишком медленно.

"Сам президент Зеленский сказал, что это не так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать позицию по этому поводу. Мы не собираемся обсуждать украинскую военную операцию, сидя на диване", – ответил Кирби.

Он добавил, что контрнаступление могут оценивать только те, кто его планировал и проводит.

"Тем не менее они движутся. Это не остановка. Они не заморожены. Украинцы продвигаются", – сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что США намерены заботиться о том, чтобы у украинских войск были все инструменты, необходимые для продолжения движения.

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Наталья Медведева
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