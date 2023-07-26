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Зеленский советует оккупантам уезжать из Крыма: Пока Крымский мост хоть кое-как работает видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 22:29
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Президент Владимир Зеленский посоветовал российским оккупантам покинуть Крым, пока Крымский мост работает. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 26 июля.

Зеленский сообщил, что Украина готовит список деоккупационных шагов для Крыма.

"Комплексных: и безопасностных, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины", – заявил президент.

Он посоветовал оккупантам покинуть Крым, пока не поздно.

"Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию", – сказал Зеленский.

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Наталья Медведева
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Владимир ЗеленскийвойнаКрымкрымский мост
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