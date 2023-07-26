Президент Владимир Зеленский посоветовал российским оккупантам покинуть Крым, пока Крымский мост работает. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 26 июля.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Зеленский сообщил, что Украина готовит список деоккупационных шагов для Крыма.
"Комплексных: и безопасностных, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины", – заявил президент.
Он посоветовал оккупантам покинуть Крым, пока не поздно.
"Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию", – сказал Зеленский.
- 22 июля 2023 Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и нефтебазу в районе Октябрьского.
- 24 июля был поражен склад с боеприпасами в районе Веселого.
- Оба склада находились вдоль критической для оккупантов железнодорожной ветки Симферополь-Джанкой.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту.
Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии