Президент Владимир Зеленский посоветовал российским оккупантам покинуть Крым, пока Крымский мост работает. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 26 июля.

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Зеленский сообщил, что Украина готовит список деоккупационных шагов для Крыма.

"Комплексных: и безопасностных, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины", – заявил президент.

Он посоветовал оккупантам покинуть Крым, пока не поздно.

"Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию", – сказал Зеленский.

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