Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Президент Володимир Зеленський порадив російським окупантам залишити Крим, поки Кримський міст працює. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 26 липня.
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Зеленський повідомив, що Україна готує перелік деокупаційних кроків для Криму.
"Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України", – заявив президент.
Він порадив окупантам залишити Крим, доки не пізно.
"Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію", – сказав Зеленський.
- 22 липня 2023 року Сили оборони України знищили склад боєприпасів та нафтобазу в районі Жовтневого.
- 24 липня було уражено склад із боєприпасами в районі Веселого.
- Обидва склади були уздовж критичної для окупантів залізничної гілки Сімферополь-Джанкой.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.
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