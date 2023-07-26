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Зеленський радить окупантам їхати з Криму: Поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює видео

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26.07.2023, 22:29
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Президент Володимир Зеленський порадив російським окупантам залишити Крим, поки Кримський міст працює. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 26 липня.

Зеленський повідомив, що Україна готує перелік деокупаційних кроків для Криму.

"Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України", – заявив президент.

Він порадив окупантам залишити Крим, доки не пізно.

"Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію", – сказав Зеленський.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийкримвійнакримський міст
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