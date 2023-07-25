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Резніков: ЗСУ продовжать атакувати Крим та Керченський міст. Нормальна та законна тактика

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25.07.2023, 07:08
Резніков: ЗСУ продовжать атакувати Крим та Керченський міст. Нормальна та законна тактика - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

За його словами, Крим та Кримський міст — це законні цілі для Збройних Сил України, оскільки удари по них знизять боєздатність росіян та допоможуть урятувати життя українських воїнів.

"Це нормальна тактика — зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі і так далі. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — сказав Резніков.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

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Дмитро Гриниченко
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кримвійнаміноборониОлексій Резніковнаступкримський міст
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