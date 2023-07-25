Резніков: ЗСУ продовжать атакувати Крим та Керченський міст. Нормальна та законна тактика

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

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За його словами, Крим та Кримський міст — це законні цілі для Збройних Сил України, оскільки удари по них знизять боєздатність росіян та допоможуть урятувати життя українських воїнів.

"Це нормальна тактика — зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі і так далі. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — сказав Резніков.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст –



Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерелау СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони та пообіцяв збільшити їх виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки ушкоджень Кримського мосту.

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