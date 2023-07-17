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Кримський міст частково зруйновано. З'явилися супутникові знімки пошкоджень – фото

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 20:42
Кримський міст частково зруйновано. З'явилися супутникові знімки пошкоджень – фото - Фото
Кримський міст (скриншот відео)

З'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту, на якому сьогодні вранці пролунали вибухи. Фото компанії Maxar Technologies опублікував журналіст FT Крістофер Міллер.

"На нових супутникових знімках, зібраних Maxar, видно пошкодження незаконного російського Кримського мосту після ранкової атаки", – йдеться у коментарі.

Кримський міст частково зруйновано. З'явилися супутникові знімки пошкоджень – фото

Кримський міст частково зруйновано. З'явилися супутникові знімки пошкоджень – фото

Кримський міст частково зруйновано. З'явилися супутникові знімки пошкоджень – фото

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net в СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС. Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував за залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту до Криму

Наталія Медведєва
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Maxarкримський міст
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