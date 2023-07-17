Крымский мост частично разрушен. Появились спутниковые снимки повреждений – фото
17.07.2023, 20:42
Крымский мост (скриншот видео)
Появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста, на котором сегодня рано утром прозвучали взрывы. Фото компании Maxar Technologies опубликовал журналист FT Кристофер Миллер.
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"На новых спутниковых снимках, собранных Maxar, видны повреждения незаконного российского Крымского моста после утренней атаки", – говорится в комментарии.
СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.
- Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.
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