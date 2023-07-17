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Крымский мост частично разрушен. Появились спутниковые снимки повреждений – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 20:42
Крымский мост частично разрушен. Появились спутниковые снимки повреждений – фото - Фото
Крымский мост (скриншот видео)

Появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста, на котором сегодня рано утром прозвучали взрывы. Фото компании Maxar Technologies опубликовал журналист FT Кристофер Миллер.

"На новых спутниковых снимках, собранных Maxar, видны повреждения незаконного российского Крымского моста после утренней атаки", – говорится в комментарии.

Крымский мост частично разрушен. Появились спутниковые снимки повреждений – фото

Крымский мост частично разрушен. Появились спутниковые снимки повреждений – фото

Крымский мост частично разрушен. Появились спутниковые снимки повреждений – фото

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Наталья Медведева
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крымский мостMaxar
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