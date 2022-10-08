Подрыв Крымского моста: что известно через восемь часов после инцидента

По состоянию на 15:00 8 октября известно, что на незаконно построенном Крымском мосту, сооруженном россиянами на территории временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, который на неопределенный период вывел из строя автомобильное полотно и железнодорожные пути. Информацию о событиях публикуют российские пропагандистские ресурсы.

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Следком РФ утверждает, что на автомобильной части незаконно построенного Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении оккупированного Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Российские власти утверждают, что якобы установили данные грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, и его собственника – это вроде бы житель Краснодарского края.

В Сети появилось видео проверки якобы того самого грузовика, который взорвался: оккупанты досмотрели его и пропустили, а через несколько минут прогремел взрыв.

Роспропагандисты сообщают о троих погибших, двое из них якобы ехали в легковом автомобиле возле фуры.

В России уточняют, что на обеспечение безопасности Крымского моста было потрачено около 15 млрд рублей.

Оккупанты пишут, что на мосту повреждено 1,3 км железнодорожного полотна.

Движение на мосту закрыто – как для автомобилей, так и для поездов.

Российские министерство транспорта заявило, что поезда якобы возобновят движение по мосту только вечером 8 октября.

В Крыму началась паника – образовались очереди на АЗС, в магазинах раскупают продукты.

Оккупанты хотят организовать паромное сообщение, но пока на море шторм и наладить переправу невозможно.

"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", – заявил российским пропагандистским ресурсам спикер Кремля Дмитрий Песков.

Минобороны РФ заверяет своих граждан, что для обеспечения российской группировки проблем в связи с подрывом незаконно построенного Крымского моста не возникнет.

В Службе безопасности Украины опубликовали перефразированное стихотворение Тараса Шевченко, в котором прочитывается намек на причастность к взрыву украинских спецслужб.

Однако в официальной реакции СБУ говорится, что комментировать произошедшее будут только после окончательной победы Украины.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма, прозвучал взрыв.

Накануне в мире отмечали День хлопка, а у российского диктатора Владимира Путина был день рождения. В связи с совпадением этих двух событий в ОК "Юг" Путину пообещали соответствующий сувенир.

В Украине постят мемы о Крымском мосте.

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Наталія Медведєва

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