В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста

Служба безопасности опубликовала в Facebook фото обрушенного пролета Крымского моста и перефразированную цитату из стихотворения Тараса Шевченко. Это прозвучало как намек на то, кто стоит за взрывом.

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"Сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", – написали в СБУ под цитатой из стихотворения:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Перефразированное стихотворение выглядит как намек на то, что стоит за взрывом Крымского моста.

В оригинале стихотворение звучит так:

Світає,

Край неба палає;

Соловейко в темнім гаї

Сонце зострічає.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма прозвучал взрыв. Загорелись цистерны с топливом проходящего по мосту поезда. Повреждено полотно моста, движение по нему остановлено.

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Наталія Медведєва

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