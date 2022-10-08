В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста
08.10.2022, 11:16
Последствия взрыва на Крымском мосту (Фото оккупантов)
Служба безопасности опубликовала в Facebook фото обрушенного пролета Крымского моста и перефразированную цитату из стихотворения Тараса Шевченко. Это прозвучало как намек на то, кто стоит за взрывом.
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"Сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", – написали в СБУ под цитатой из стихотворения:
Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
Перефразированное стихотворение выглядит как намек на то, что стоит за взрывом Крымского моста.
В оригинале стихотворение звучит так:
Світає,
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
- Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма прозвучал взрыв. Загорелись цистерны с топливом проходящего по мосту поезда. Повреждено полотно моста, движение по нему остановлено.
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