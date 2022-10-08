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В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 11:16
В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста - Фото
Последствия взрыва на Крымском мосту (Фото оккупантов)

Служба безопасности опубликовала в Facebook фото обрушенного пролета Крымского моста и перефразированную цитату из стихотворения Тараса Шевченко. Это прозвучало как намек на то, кто стоит за взрывом.

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"Сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", – написали в СБУ под цитатой из стихотворения:

Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.

Перефразированное стихотворение выглядит как намек на то, что стоит за взрывом Крымского моста.

В оригинале стихотворение звучит так: 

Світає,
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.

  • Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма прозвучал взрыв. Загорелись цистерны с топливом проходящего по мосту поезда. Повреждено полотно моста, движение по нему остановлено.

Читайте также: Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту

Наталія Медведєва
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война сбу крымский мост
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