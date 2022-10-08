В сети распространяются видеоролики якобы момента взрыва на Крымском мосту. Видео публикует, в частности, ТГ-канал Николаевский Ванек.
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На видео показан монитор, транслирующий, очевидно, запись с камеры наблюдения.
Зафиксировано, как едут автомобили, потом происходит мощный взрыв.
По информации представителя оккупантов Сергея Аксенова, обрушили два пролета моста.
"Прогнозов по срокам восстановления крымского моста пока нет", – заявил российским пропагандистским ресурсам спикер Кремля Дмитрий Песков.
Пожар уже потушили.
Оккупанты сообщают, что все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены, продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена.
- Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма прозвучал взрыв. Загорелись цистерны с топливом проходящего по мосту поезда. Повреждено полотно моста, движение по нему остановлено.
- Накануне в мире отмечали День хлопка, а у российского диктатора Владимира Путина был день рождения. В связи с совпадением этих двух событий в ОК "Юг" Путину пообещали соответствующий сувенир.
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