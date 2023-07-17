Атака на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля, является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил. Об этом сообщают источники LIGA.net в СБУ.

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Утверждается, что мост атаковали с помощью надводных дронов.

"Дойти до моста было сложно, но, в конце концов, это удалось сделать", – сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Ранее Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы в войне.

В ночь на 17 июля незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандисты сообщили о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии повреждений моста.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого события РФ неоднократно утверждала о "должной защите" моста ПВО и военными, а также заявляла о якобы "надежности конструкции" этого объекта.

8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция потребовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

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