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В Минобороны открыто признали: Украина подорвала Крымский мост, чтобы сломать логистику РФ

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 13:10
В Минобороны открыто признали: Украина подорвала Крымский мост, чтобы сломать логистику РФ - Фото
Крымский мост после подрыва (Фото: ресурс оккупантов)

Заместитель министра обороны Анна Маляр признала, что Украина подорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Об этом она сообщила в Telegram, когда перечисляла список побед Украины за 500 дней большой войны против России.

По ее словам, осенью прошлого года Украина нанесла "первый" удар по Крымскому мосту.

Она отметила, что операция была необходима для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов. 

Это первое открытое признание военно-политического руководства Украины в причастности к подрыву переправы.

21 апреля, суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Глава ГУР сказал, что считает это хорошей оценкой работы украинской разведки.

  • Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "бавовне" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
  • В своем "расследовании" в РФ  пришли к тому, что к подрыву моста причастен Буданов и ГУР в целом. Глава СБУ Малюк заявил, что россияне "вообще далеки от реальности".

Читайте также: "Почему бы им просто заочно нас не отравить?" – Грозев о своем "заочном аресте" в РФ

Дмитрий Гриниченко
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