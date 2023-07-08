В Минобороны открыто признали: Украина подорвала Крымский мост, чтобы сломать логистику РФ

Заместитель министра обороны Анна Маляр признала, что Украина подорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Об этом она сообщила в Telegram, когда перечисляла список побед Украины за 500 дней большой войны против России.

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По ее словам, осенью прошлого года Украина нанесла "первый" удар по Крымскому мосту.

Она отметила, что операция была необходима для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

Это первое открытое признание военно-политического руководства Украины в причастности к подрыву переправы.

21 апреля, суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Глава ГУР сказал, что считает это хорошей оценкой работы украинской разведки.

Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "бавовне" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

В своем "расследовании" в РФ пришли к тому, что к подрыву моста причастен Буданов и ГУР в целом. Глава СБУ Малюк заявил, что россияне "вообще далеки от реальности".

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