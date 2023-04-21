"Почему бы им просто заочно нас не отравить?" – Грозев о своем "заочном аресте" в РФ

В России выписали ордер на заочный арест расследователя из Bellingcat журналиста Христо Грозева.

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По данным издания CurrentTime, Грозев заочно арестован на два месяца по статье о "незаконном пересечении границы России". При этом остается неясным, где и когда, по мнению российского суда, журналист незаконно пересекал границу РФ.

Грозев прокомментировал свой "заочный арест" в Twitter цитатой из своего коллеги Романа Доброхотова (шеф-редактор интернет-издания The Insider. – Ред.): "Почему бы им просто не отравить нас заочно и не покончить с этим".

Он также добавил, что после четырех месяцев объявления его в розыск "без всяких пояснений того, о каких предполагаемых преступлениях идет речь, в ФСБ, наконец, публично заявили, что обвиняют Грозева в том, что он "помог Доброхотову пересечь границу в 2021 году, чтобы тот мог избежать тюрьмы".

27 декабря 2022 года МИД Болгарии вызвало посла РФ после объявления Россией в розыск журналиста-расследователя группы Bellingcat Христо Грозева.

16 февраля 2023 года появились сообщения, что Грозев покинул Австрию, в которой постоянно живет, из-за угроз его безопасности со стороны российских спецслужб.

В феврале 2023 года Грозев заявил, что не может комментировать свое объявление в розыск в РФ, так как не знаком с основаниями. При этом он отметил, что россияне годами давали понять, что боятся работы группы Bellingcat и будут пытаться ее уничтожить.

Сергій Бережний

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