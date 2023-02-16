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Спецслужбы РФ открыли охоту на лидера Bellingcat Грозева, он вынужден скрываться – FT

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 17:57
Спецслужбы РФ открыли охоту на лидера Bellingcat Грозева, он вынужден скрываться – FT - Фото
Христо Грозев (фото - скриншот из видео)

Один из лидеров международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев покинул Австрию, в которой постоянно живет, из-за угроз его безопасности со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает Financial Times.

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Также болгарская служба Радио Свобода сообщает, что австрийские власти предупредили Грозева, что его "активно ищут нанятые Россией убийцы" через "местных российских агентов", и порекомендовали ему пока не возвращаться в Вену.

Издание сообщает, что, по словам Грозева, некий "бывший офицер австрийских спецслужб" по заданию российской разведки получил доступ к его персональным данным.

Грозев покинул Австрию 2 февраля. В тот же день МИД Австрии заявил о высылке четырех дипломатов РФ. Неизвестно, связано ли объявление их персонами нон грата с делом Грозева.

  • В декабре 2022 года Россия объявила Грозева в розыск, в связи с чем МИД Болгарии вызвал посла РФ.
  • После этого Грозев заявил, что не может комментировать свое объявление в розыск в РФ, так как не знаком с основаниями. Он отметил, что россияне годами давали понять, что боятся работы группы Bellingcat и будут пытаться ее уничтожить. 
Сергій Бережний
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австрия bellingcat угроза убийством Христо Грозев спецслужбы России
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