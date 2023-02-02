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Австрия высылает четырех российских дипломатов за несовместимые со статусом действия

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 10:19
Австрия высылает четырех российских дипломатов за несовместимые со статусом действия - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Австрия высылает четырех российских дипломатов, работающих в Вене. Об этом сообщило австрийское Министерство иностранных дел.

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Российские дипломаты должны покинуть страну до 8 марта.

Как отмечается, россияне совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом.

Будут высланы два дипломата российского посольства в Австрии и двое, которые работали в российском постоянном представительстве при ООН в Вене.

Других подробностей министерство не сообщило.

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Наталія Медведєва
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австрия дипломат
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