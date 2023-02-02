Австрия высылает четырех российских дипломатов за несовместимые со статусом действия
02.02.2023, 10:19
Иллюстративное фото: EPA
Австрия высылает четырех российских дипломатов, работающих в Вене. Об этом сообщило австрийское Министерство иностранных дел.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Российские дипломаты должны покинуть страну до 8 марта.
Как отмечается, россияне совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом.
Будут высланы два дипломата российского посольства в Австрии и двое, которые работали в российском постоянном представительстве при ООН в Вене.
Других подробностей министерство не сообщило.
- 31 января министры обороны Австрии и Венгрии сошлись на том, что оружия Украине не дадут и впредь.
Читайте также: Министр иностранных дел Австрии призвал "не перегибать палку" с РФ. В Киеве ему ответили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии