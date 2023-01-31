Министры обороны Австрии и Венгрии сошлись на том, что оружия Украине не дадут и впредь
Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий заявили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине. Об этом после их встречи в Будапеште написали в oe24.at.
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"Позиция Австрии и Венгрии в отношении войны в Украине (часть политиков на Западе использует этот российский нарратив о "войне в Украине", не говоря "война России против Украины". — Ред.) ясна, поскольку обе страны не отправляют оружие в зону конфликта", – заявили они на совместной пресс-конференции.
Австрия и Венгрия отказываются помогать Украине выжить якобы для того, "чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", но остаются "на стороне мира" (как подчеркнул Салай-Бобровницкий) – и продолжат оказывать гуманитарную помощь беженцам.
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Сотрудничество официальных Вены и Будапешта важно, поскольку "мы живем во время опасности", добавил венгерский министр обороны.
В прошлом Венгрия заявляла, что подвергается повышенному давлению из-за беженцев, спасающихся от войны из Украины, в то время как критики отмечают, что лишь немногие беженцы предпочитают задерживаться в стране.
- В конце 2022 года Таннер было "неясно, будет ли победитель": намекнула, что нужно надавить на Украину.
- 23 января 2023 года ЕС согласовал новый транш военной помощи для Украины – Венгрия сняла вето.
- В конце января венгерский премьер Орбан сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
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