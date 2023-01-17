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Министр иностранных дел Австрии призвал "не перегибать палку" с РФ. В Киеве ему ответили

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 12:25
Министр иностранных дел Австрии призвал
Александр Шалленберг (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел предложили главе МИД Австрии Александру Шалленбергу приехать в Днепр, где Россия обрушила ракетой многоэтажку, убив десятки людей, и повторить там свои призывы относительно РФ. Об этом написал в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

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16 января Шалленберг заявил, что Западу следует помнить, что война когда-то закончится, Россия "останется частью европейской истории и культуры", и потому "важно соблюдать чувство меры" и "не перегибать палку" в противостоянии ей сейчас. Он против запрета на въезд россиян в ЕС.

Николенко отметил, что Украина ценит сотрудничество с Австрией и благодарна за поддержку в ООН и ЕС.

"И для развития диалога в связи с этим ждем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами", – написал дипломат.

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Представитель МИД подчеркнул: подобные призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру "лишь усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев".

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Євген Пилипенко
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война австрия реакция умиротворение александр шалленберг
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