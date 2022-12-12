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Канцлер Австрии готов говорить с Путиным, если это будет "способствовать завершению войны"

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 09:44
Канцлер Австрии готов говорить с Путиным, если это будет
Карл Нехаммер (Фото: EPA)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, если это "поможет завершить войну" РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ORF2, цитирует его Укринформ.

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По словам Нехаммера, он готов поддерживать контакт с Путиным, если это будет "способствовать завершению войны".

Он отметил, что его страна придерживается нейтралитета, но есть "ряд вопросов, которые для него являются принципиальными". 

Нехаммер заявил, что Австрия имеет особый статус в Европейском Союзе, а поэтому ему "было важно попробовать сыграть посредническую роль в переговорах".

"Однако му нас есть четкая позиция по отношению к гуманитарным коридорам, прекращению огня и объективному расследованию военных преступлений", — сказал канцлер.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин австрия переговоры с россией карл нехаммер
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