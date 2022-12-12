Канцлер Австрии готов говорить с Путиным, если это будет "способствовать завершению войны"
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, если это "поможет завершить войну" РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ORF2, цитирует его Укринформ.
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По словам Нехаммера, он готов поддерживать контакт с Путиным, если это будет "способствовать завершению войны".
Он отметил, что его страна придерживается нейтралитета, но есть "ряд вопросов, которые для него являются принципиальными".
Нехаммер заявил, что Австрия имеет особый статус в Европейском Союзе, а поэтому ему "было важно попробовать сыграть посредническую роль в переговорах".
"Однако му нас есть четкая позиция по отношению к гуманитарным коридорам, прекращению огня и объективному расследованию военных преступлений", — сказал канцлер.
- Путин затягивает войну против Украины, а заявления его спикера Дмитрия Пескова о ее якобы целях — это информационная операция для введения в заблуждение Запада и склонения Украины к переговорам.
- Зимой Путин будет бить по украинской энергетике, говорить о переговорах и угрожать ядерным оружием, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал союзников НАТО держать открытыми "каналы дипломатии" по Украине.
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