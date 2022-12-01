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Глава МИД Турции призвал страны НАТО держать открытыми "каналы дипломатии" по Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 09:39
Глава МИД Турции призвал страны НАТО держать открытыми
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал союзников НАТО держать открытыми "каналы дипломатии" по Украине. Об этом он сказал на встрече глав МИД стран Альянса в Бухаресте, цитирует его агенство Anadolu.

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По его словам, на сегодняшний день в НАТО наблюдается беспрецедентное ранее единство. Он отметил, что это единство должно проявляться и в борьбе с терроризмом.

Чавушоглу заявил, что Турция продолжит играть "важную роль" в работе зернового коридора, а также "ключевую роль" в урегулировании энергетического кризиса в мире.

"Турция призывает держать открытыми дипломатические каналы по Украине", — сказал дипломат. 

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Дмитро Гриниченко
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