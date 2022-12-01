Глава МИД Турции призвал страны НАТО держать открытыми "каналы дипломатии" по Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал союзников НАТО держать открытыми "каналы дипломатии" по Украине. Об этом он сказал на встрече глав МИД стран Альянса в Бухаресте, цитирует его агенство Anadolu.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на сегодняшний день в НАТО наблюдается беспрецедентное ранее единство. Он отметил, что это единство должно проявляться и в борьбе с терроризмом.
Чавушоглу заявил, что Турция продолжит играть "важную роль" в работе зернового коридора, а также "ключевую роль" в урегулировании энергетического кризиса в мире.
"Турция призывает держать открытыми дипломатические каналы по Украине", — сказал дипломат.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган заявил, что сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке.
- Недавно Эрдоган сказал: у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных
Комментарии