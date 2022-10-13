Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за "справедливый" мир между Украиной и Россией, где "нет победителей и нет побежденных". Об этом он заявил во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Казахстане, цитирует его Informburo.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, необходимо "как можно скорее остановить кровопролитие" в ходе войны России против Украины.
"Мы всё ещё видим последствия войны в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне, и нет побеждённого в справедливом мире", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что усилия Турции и Организации объединенных наций по "ликвидации негативных последствий войны получили признание во всём мире".
"Наша цель сохранить темп, несмотря на все трудности, и как можно скорее остановить кровопролитие", — резюмировал турецкий лидер.
- Эрдоган систематически призывает к переговорам с российским диктатором Путиным и упрекает Запад.
- Переговоров сейчас просит и сам Путин. Но это желание возникло после провалов армии РФ в Украине.
- Спикер президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией
- Президент Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления диктатором незаконных аннексий.
Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом
Комментарии