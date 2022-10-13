Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за "справедливый" мир между Украиной и Россией, где "нет победителей и нет побежденных". Об этом он заявил во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Казахстане, цитирует его Informburo.

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По его словам, необходимо "как можно скорее остановить кровопролитие" в ходе войны России против Украины.

"Мы всё ещё видим последствия войны в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне, и нет побеждённого в справедливом мире", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что усилия Турции и Организации объединенных наций по "ликвидации негативных последствий войны получили признание во всём мире".

"Наша цель сохранить темп, несмотря на все трудности, и как можно скорее остановить кровопролитие", — резюмировал турецкий лидер.

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Дмитро Гриниченко

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