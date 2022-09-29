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Эрдоган поговорил с Путиным: призвал "дать переговорам еще один шанс"

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 23:17
Эрдоган поговорил с Путиным: призвал
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий лидер снова предлагал посредничество в переговорах между РФ и Украиной, сообщает CNN Turk.

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У Эрдогана сообщили, что в разговоре с Путиным он сказал, что доволен успешным обменом пленными, над которым долгое время шла работа, и действием стамбульского соглашения.

Также Эрдоган сказал, что "необходимы шаги по снижению напряженности" в контексте войны РФ против Украины. Он ожидает от России "шагов для облегчения этого процесса, особенно в вопросе присоединения (незаконной аннексии, – ред.) некоторых регионов Украины".

Эрдоган призвал Путина "дать переговорам еще один шанс" и в очередной раз отметил, что Турция готова содействовать этому процессу.

  • Эрдоган неоднократно предлагал, чтобы Турция была посредником в переговорах между Украиной и РФ, в том числе на уровне Зеленский – Путин.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не хочет никаких переговоров, и посоветовал другим странам "прекратить играть в эту игру", предлагая свои услуги в качестве посредников.

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом

Оксана Житнюк
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