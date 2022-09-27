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Эрдоган: Дорога к миру между Украиной и Россией закрыта из-за геополитических расчетов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 15:16
Эрдоган: Дорога к миру между Украиной и Россией закрыта из-за геополитических расчетов - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: скриншот с видео Anadolu)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "дорога к миру" между Украиной и Россией "не может быть открыта из-за геополитических расчетов". Об этом он сообщил во время выступления в парламенте Турции 27 сентября, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, негативные последствия войны России против Украины уже начали ощущаться во многих областях — от продовольствия до энергетики. 

"Западные лидеры пытаются подготовить свой народ к зимним условиям, которые кажутся довольно тяжелыми, с заявлениями, которые они делают почти каждый день. Несмотря на все эти болезненные истины, к сожалению, дорога к миру не может быть открыта из-за геополитических расчетов", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция "искренне работает и прилагает усилия для прекращения войны". 

"Турция — это единственная страна, которая приложила усилия для достижения этой цели. Наши дипломатические успехи в сведении воюющих стран за столом переговоров, открытии зернового коридора и обмене пленными — ярчайший тому пример. Те, кто обвинял нас в ошибках из-за этой политики в первые дни войны, теперь подтверждают нашу правоту. Те, кто критикует наше уравновешенное отношение с указаниями извне, теперь должны ценить и хвалить нас", — сказал турецкий лидер.

Читайте также: Путин заявил Эрдогану, что готов к переговорам "на новых условиях" — глава МИД Турции

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война переговоры Турция реджеп тайип эрдоган
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