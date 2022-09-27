Эрдоган: Дорога к миру между Украиной и Россией закрыта из-за геополитических расчетов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "дорога к миру" между Украиной и Россией "не может быть открыта из-за геополитических расчетов". Об этом он сообщил во время выступления в парламенте Турции 27 сентября, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, негативные последствия войны России против Украины уже начали ощущаться во многих областях — от продовольствия до энергетики.
"Западные лидеры пытаются подготовить свой народ к зимним условиям, которые кажутся довольно тяжелыми, с заявлениями, которые они делают почти каждый день. Несмотря на все эти болезненные истины, к сожалению, дорога к миру не может быть открыта из-за геополитических расчетов", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что Турция "искренне работает и прилагает усилия для прекращения войны".
"Турция — это единственная страна, которая приложила усилия для достижения этой цели. Наши дипломатические успехи в сведении воюющих стран за столом переговоров, открытии зернового коридора и обмене пленными — ярчайший тому пример. Те, кто обвинял нас в ошибках из-за этой политики в первые дни войны, теперь подтверждают нашу правоту. Те, кто критикует наше уравновешенное отношение с указаниями извне, теперь должны ценить и хвалить нас", — сказал турецкий лидер.
- Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Украиной и Россией должен быть"справедливый" мир, а оккупированные РФ территории принадлежат Украине. Также дипломат сказал, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".
- Министр отметил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны".
- Эрдоган заявлял, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.
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