Путин заявил Эрдогану, что готов к переговорам "на новых условиях" — глава МИД Турции
Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что якобы готов вернуться к переговорам с Украиной, но у РФ "есть новые условия". Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Японии, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, встреча Путина и президента Владимира Зеленского якобы может привести к прекращению огня.
Он отметил, что на встрече с Эрдоганом в Самарканде диктатор сказал, что готов вернуться к переговорам.
"Но чем дольше продолжается война, тем сложнее она становится, тем труднее ее закончить. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия", — заявил дипломат.
- Чавушоглу заявил, что между Украиной и Россией должен быть "справедливый" мир, а оккупированные РФ территории принадлежат Украине.
- Также дипломат сказал, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".
- Министр отметил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны".
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