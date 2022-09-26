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Путин заявил Эрдогану, что готов к переговорам "на новых условиях" — глава МИД Турции

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 17:31
Путин заявил Эрдогану, что готов к переговорам
Реджеп Тайип Эрдоган﻿ и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что якобы готов вернуться к переговорам с Украиной, но у РФ "есть новые условия". Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Японии, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, встреча Путина и президента Владимира Зеленского якобы может привести к прекращению огня. 

Он отметил, что на встрече с Эрдоганом в Самарканде диктатор сказал, что готов вернуться к переговорам. 

"Но чем дольше продолжается война, тем сложнее она становится, тем труднее ее закончить. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия", — заявил дипломат. 

Читайте также: Эрдоган заявил, что возвращение территорий Украине "облегчит переговоры" с Россией 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин Турция Мевлют Чавушоглу реджеп тайип эрдоган переговоры с россией
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