Глава МИД Турции заявил, что на Западе "выступают за продолжение войны, чтобы ослабить РФ"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию". Об этом он сообщил во время визита в Японию, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, в современном мире продолжается "период неопределенности", а война России против Украины "расшатывает баланс сил в мире и усугубляет противоречия между ведущими державами".
Он отметил, что Турция говорит как с Западом, так и с Востоком, а также является "одной из редких стран", которая продолжает диалог с Россией.
Дипломат заявил, что "есть актеры, в особенности на Западе", которые якобы "выступают за продолжение войны в Украине".
"Эти актеры полагают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб несет Украина", — сказал министр.
- Ранее пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна не признает "референдумы", поддерживает Украину и ее территориальную целостность.
- Чавушоглу заявил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны".
- Эрдоган считает, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.
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