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Глава МИД Турции заявил, что на Западе "выступают за продолжение войны, чтобы ослабить РФ"

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 11:42
Глава МИД Турции заявил, что на Западе
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию". Об этом он сообщил во время визита в Японию, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, в современном мире продолжается "период неопределенности", а война России против Украины "расшатывает баланс сил в мире и усугубляет противоречия между ведущими державами".

Он отметил, что Турция говорит как с Западом, так и с Востоком, а также является "одной из редких стран", которая продолжает диалог с Россией.

Дипломат заявил, что "есть актеры, в особенности на Западе", которые якобы "выступают за продолжение войны в Украине".

"Эти актеры полагают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб несет Украина", — сказал министр.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Турция Мевлют Чавушоглу
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