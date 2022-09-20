Эрдоган о массовых захоронениях на освобожденных территориях: ООН даст идеальный ответ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН даст "самый идеальный ответ" на вопрос о том, кто ответственен за массовые захоронения на освобожденных от россиян территориях. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу PBS, цитирует его агентство Anadolu.

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Комментируя вопрос о том, кто несет ответственность за массовые захоронения, обнаруженные в регионах, которые были временно оккупированы российскими войсками, Эрдоган сказал, что "самый идеальный ответ по данному вопросу даст ООН после проведенных работ".

Он отметил, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной, "стремясь достичь результата".

"Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Также и генеральный секретарь ООН продолжает контакты с господином Путиным, и с господином Зеленским. Что это означает? Если мы хотим достичь результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них. Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской", — сказал Эрдоган.

15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.

С места массового захоронения эксгумировали уже 146 тел. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также есть минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".

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Дмитро Гриниченко

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