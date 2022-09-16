"Кто-то еще хочет заморозить войну вместо передачи танков?" – Подоляк о могилах в Изюме
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался насчет обнаружения массовых захоронений в освобожденном Изюме. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, на оккупированных россиянами территориях царили ужас, насилие, пытки и массовые убийства.
"450 могил. Это только одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. Кто-то еще хочет заморозить войну вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со злом", — написал он.
15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое, было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.
- 10 сентября 2022 года в Изюме подняли флаг Украины. По словам местного депутата Максима Стрельникова, в результате оккупации разрушено более 80% инфраструктуры города, погибли около 1000 местных.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский посетил Изюм.
- ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.
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