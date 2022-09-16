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"Кто-то еще хочет заморозить войну вместо передачи танков?" – Подоляк о могилах в Изюме

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 10:36
Массовое захоронение в лесу около Изюма (Фото: Настоящее время/Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался насчет обнаружения массовых захоронений в освобожденном Изюме. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, на оккупированных россиянами территориях царили ужас, насилие, пытки и массовые убийства.

"450 могил. Это только одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. Кто-то еще хочет заморозить войну вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со злом", — написал он. 

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое, было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил. 

Читайте также: "Больше ракет, чем на Мариуполь". Советник Резникова о разрушениях и жертвах в Изюме 

Дмитро Гриниченко
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война военные преступления изюм михаил подоляк
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