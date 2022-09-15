UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Больше ракет, чем на Мариуполь". Советник Резникова о разрушениях и жертвах в Изюме

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 14:29
Разрушения в Изюме (Фото: пресс-служба ОП)

Советник министра обороны Алексей Копытько рассказал о разрушениях и жертвах среди гражданских в освобожденном Изюме. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Изюм — это несколько "Бородянок" с точки зрения разрушений и несколько "Буч" с точки зрения числа жертв, среди гражданских. 

Он отметил, что российские оккупанты обрушили на Изюм больше ракет, чем на Мариуполь, хотя населения в Изюме до полномасштабного вторжения было в 10 раз меньше. 

"Есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт чуть дальше на восток, предстоит огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений", — написал Копытько.

Кроме того, советник министра сказал, что визит президента Владимира Зеленского в Изюм позволит зафиксировать внимание на городе, в том числе в контексте будущего трибунала над российскими военными преступниками.

  • 14 сентября Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области и прошелся по улицам города.
  • Там он вручил государственные награды военнослужащим за освобождение временно оккупированных территорий: "Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг".
  • ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

Читайте также: Директор ЦРУ о контрнаступлении под Харьковом: Я бы не стал недооценивать возможности ВСУ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военные преступления харьковская область изюм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 