Президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области и прогулялся по улицам города. Видео показала пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На брифинге для СМИ глава государства сказал, что бывал в Изюме "в прошлой жизни" – до президентства, и "очень хорошо" знает эту местность.

Он объяснил, что увиденное в Изюме его уже не шокирует, потому что то же самое он видел ранее в других освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах.

Президент заявил, что Крым также будет освобожден от захватчиков, и посетовал, что за годы оккупации часть людей там "изменилась из-за информационной войны и пропаганды", и "особенно детям будет сложно, когда мы придем".

Читайте также: Россияне срочно вывозят свои семьи из Крыма и оккупированных территорий юга — разведка

"Не имеет значения, что люди слышали там все эти годы по пропагандистскому российскому ТВ. Это неважно. Мы придем. Я не знаю, когда. И никто не знает. Но у нас есть планы. Мы придем, потому что это наша земля – и наши люди. Вот почему мы придем", – сказал Зеленский.

Когда Украина вернется на Крымский полуостров, люди увидят лживость того, что вливают в головы СМИ РФ: "Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне".

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим за освобождение временно оккупированных территорий: "Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг".

Президент также провел совещание по оперативной ситуации.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.