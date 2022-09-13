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Российская пропаганда анонсирует зверства в Изюме "по сценарию Бучи" — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 18:41
Российская пропаганда анонсирует зверства в Изюме
Разрушения в Изюме (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандисты анонсирует зверства в освобожденном Изюме "по сценарию Бучи", чтобы скрыть преступления оккупантов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны. 

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Аналитики заявляют, что российские пропагандистские СМИ в очередной раз используют "информационное алиби", чтобы скрыть преступления оккупантов на захваченных территориях Украины.

После успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, росСМИ растиражировали тезис о том, что "в Изюме ВСУ пытаются устроить провокации, подобные тем, что были в Буче". 

В СНБО отметили, что подобный информационный фон создается для сокрытия военных преступлений армии России против гражданских на деоккупированных территориях Украины и "сглаживания" негативной реакции западных стран, которую вызовут выявленные факты зверств российских оккупантов. 

  • В Минобороны сообщили, что контрнаступление на Харьковском направлении продолжается, в области освобождено уже более 300 населенных пунктов.
  • В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".
  • 10 сентября в Изюме подняли флаг Украины, сейчас там продолжаются зачистки. По словам местного депутата Максима Стрельникова, в результате оккупации разрушено более 80% инфраструктуры города, погибли около 1000 местных.

Читайте также: В Минобороны пообещали раскрыть все детали освобождения Харьковской области 14 сентября

Дмитро Гриниченко
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пропаганда дезинформация харьковская область снбо изюм
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