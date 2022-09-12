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Ситуация в Изюме. Люди носят флаги Украины, город сильно разрушен, идет зачистка – депутат

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 13:19
Ситуация в Изюме. Люди носят флаги Украины, город сильно разрушен, идет зачистка – депутат - Фото
Максим Стрельников (Скриншот видео)

В Изюме Харьковской области, где 10 сентября подняли флаг Украины, сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, горожане с радостью встречают военных Вооруженных Сил Украины, но в городе значительные разрушения. Об этом сообщил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников.

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По его словам, в Изюме продолжаются стабилизационные мероприятия, которые проводят ВСУ, Служба безопасности, другие правоохранительные органы, для того, чтобы правительство Украины, Генштаб смогли официально сообщить об освобождении города.

Стрельников рассказал, что изюмчане радуются, ходят по городу, завернувшись в украинские флаги, и предлагают военным ВСУ угощения.

Депутат горсовета отметил, что Изюм пострадал от российской оккупации – разрушено более 80% всей инфраструктуры города.

"Имеются в виду частные дома и многоквартирные дома – жилые, а также предприятия, государственные учреждения, коммунальные заведения, промышленные мощности. Это действительно правда. К сожалению, город разрушен", – сказал Стрельников.

Он добавил, что разрушена централизованная система отопления, которой пользовались большинство жителей Изюма – это самая сложная проблема накануне зимы.

Что касается информации о жертвах среди мирного населения Изюма, депутат горсовета сказал, что данные требуют дополнения, потому что российские оккупанты совершали военные преступления и пытались их скрыть.

По предварительной информации, по меньшей мере 1000 жителей Изюма погибли в результате военных действий.

Как сказал Стрельников, еще большее количество изюмчан пострадали из-за того, что им не смогли вовремя оказать медицинскую помощь, потому что еще в марте российские оккупанты разрушили большинство медицинских учреждений в Изюме и разграбили все аптеки.

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Наталія Медведєва
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харьковская область изюм контрнаступление
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