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Зеленский приехал на поднятие флага Украины в освобождённый Изюм — фото

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14.09.2022, 12:59
Зеленский приехал на поднятие флага Украины в освобождённый Изюм — фото - Фото
Владимир Зеленский в Изюме (Фото: пресс-служба президента Украины)
обновлено

Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российских оккупантов Изюм и поучаствовал в поднятии государственного флага. Об этом сообщила пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. 

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Военные заявили, что в церемонии, кроме Зеленского, участвовали заместитель министра обороны Анна Маляр, представители Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, которые освободили город от россиян несколько дней назад.

Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские территории, также присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания. 

ОБНОВЛЕНО в 13:32. "Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и поселке. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе, — сказал президент. 

Поднятие флага в Изюме (Фото: пресс-служба 25-й бригады)

Поднятие флага в Изюме (Фото: пресс-служба 25-й бригады)

Зеленский в Изюме (Фото: пресс-служба 25-й бригады)

Бойцы ВСУ в Изюме (Фото: пресс-служба 25-й бригады)

Зеленский в Изюме (Фото: пресс-служба президента Украины)

Зеленский в Изюме (Фото: пресс-служба президента Украины)

Зеленский в Изюме (Фото: пресс-служба президента Украины)

  • В Минобороны сообщили, что контрнаступление на Харьковском направлении продолжается, в области освобождено уже более 300 населенных пунктов.
  • В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".
  • ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

Читайте также: В Минобороны пообещали раскрыть все детали освобождения Харьковской области 14 сентября

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война харьковская область изюм контрнаступление ВСУ
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