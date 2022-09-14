Зеленский приехал на поднятие флага Украины в освобождённый Изюм — фото

обновлено

Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российских оккупантов Изюм и поучаствовал в поднятии государственного флага. Об этом сообщила пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявили, что в церемонии, кроме Зеленского, участвовали заместитель министра обороны Анна Маляр, представители Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, которые освободили город от россиян несколько дней назад.

Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские территории, также присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания.

ОБНОВЛЕНО в 13:32. "Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и поселке. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе, — сказал президент.

В Минобороны сообщили, что контрнаступление на Харьковском направлении продолжается, в области освобождено уже более 300 населенных пунктов.

В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

Читайте также: В Минобороны пообещали раскрыть все детали освобождения Харьковской области 14 сентября

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.