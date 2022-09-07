Крым будет деоккупирован, это наше право и наша обязанность – постпред президента: видео

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к гражданам, проживающим на территории временно оккупированного Крыма, с просьбой подготовиться "к разным сценариям развития событий", а россиянам порекомендовала покинуть территорию Украины до начала деоккупации полуострова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ташева заявила, что Крым безусловно "будет деоккупирован, это наше право и обязанность". Она подчеркнула, что только так Украина может защитить своих граждан от репрессий, преследований и тотальной военной пропаганды среди детей.

Постпред также просит крымчан соблюдать меры безопасности – в том числе не приближаться к военным объектам оккупантов, складам с боеприпасами. На время проведения деоккупации она рекомендует гражданам переехать в максимально безопасные районы. Желательно также найти украинские документы и сделать их копии, в том числе цифровые.

"Мы не рекомендуем гражданам во время деоккупации соглашаться на эвакуацию, которую предлагают захватчики, чтобы не стать заложниками России в войне против Украины или щитом для российских войск", – сказала Ташева.

Она также подчеркнула, что выезд с оккупированного полуострова через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением, поскольку будет осуществлен в условиях крайней необходимости.

Ташева отдельно обратилась к гражданам страны-агрессора, которые незаконно приехали в оккупированный Крым, и настоятельно попросила их "прямо сейчас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда там вы приехали".

19 августа Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для Украины на повестке дня стоит демилитаризация и последующая деоккупация Крыма.

4 сентября Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву".

5 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к жителям временно оккупированных территорий с рекомендациями, что делать во время деоккупации.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.