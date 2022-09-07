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Крым будет деоккупирован, это наше право и наша обязанность – постпред президента: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 13:43
Крым будет деоккупирован, это наше право и наша обязанность – постпред президента: видео - Фото
Тамила Ташева (Фото - скриншот из видео)

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к гражданам, проживающим на территории временно оккупированного Крыма, с просьбой подготовиться "к разным сценариям развития событий", а россиянам порекомендовала покинуть территорию Украины до начала деоккупации полуострова. 

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Ташева заявила, что Крым безусловно "будет деоккупирован, это наше право и обязанность". Она подчеркнула, что только так Украина может защитить своих граждан от репрессий, преследований и тотальной военной пропаганды среди детей.

Постпред также просит крымчан соблюдать меры безопасности – в том числе не приближаться к военным объектам оккупантов, складам с боеприпасами. На время проведения деоккупации она рекомендует гражданам переехать в максимально безопасные районы. Желательно также найти украинские документы и сделать их копии, в том числе цифровые.  

"Мы не рекомендуем гражданам во время деоккупации соглашаться на эвакуацию, которую предлагают захватчики, чтобы не стать заложниками России в войне против Украины или щитом для российских войск", – сказала Ташева.

Она также подчеркнула, что выезд с оккупированного полуострова через территорию РФ и третьи страны не будет считаться административным правонарушением, поскольку будет осуществлен в условиях крайней необходимости.

Ташева отдельно обратилась к гражданам страны-агрессора, которые незаконно приехали в оккупированный Крым, и настоятельно попросила их "прямо сейчас отправляться к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда там вы приехали".

Сергій Бережний
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Крым деоккупация тамила ташева
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