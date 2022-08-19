UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крым – в повестке дня. Данилов предложил предателям способ смягчить себе приговор

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 14:08
Крым – в повестке дня. Данилов предложил предателям способ смягчить себе приговор - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для Украины сейчас на повестке дня стоит демилитаризация и последующая деоккупация Крыма. Он также предложил крымским коллаборантам способ смягчить себе будущее наказание за сотрудничество с оккупантами, предоставив Украине данные о военных объектах РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Крым – суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", – заявил Данилов.

Он отметил, что цель Украины – только полная деоккупация до границ 1991 года, так как любой территориальный компромисс с Кремлем – "это война, отложенная на будущее".

"Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колосу на глиняных ногах", – заявил секретарь СНБО.

Отдельно он обратился к крымским коллаборантам и предателям – по словам Данилова, они могут смягчить себе судебный приговор, предоставив ценную информацию украинским силам обороны о российских военных объектах и ​​технике на территории временно оккупированного полуострова. Для этого он оставил ссылку на Telegram-канал СБУ.

  • Вечером 18 августа тоже сообщалось о взрывах в Крыму: в Керчи и в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

Читайте также: США одобряют удары Украины по объектам в Крыму – Politico

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым снбо деоккупация демилитаризация Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 