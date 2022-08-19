Крым – в повестке дня. Данилов предложил предателям способ смягчить себе приговор

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для Украины сейчас на повестке дня стоит демилитаризация и последующая деоккупация Крыма. Он также предложил крымским коллаборантам способ смягчить себе будущее наказание за сотрудничество с оккупантами, предоставив Украине данные о военных объектах РФ.

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"Крым – суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", – заявил Данилов.

Он отметил, что цель Украины – только полная деоккупация до границ 1991 года, так как любой территориальный компромисс с Кремлем – "это война, отложенная на будущее".

"Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колосу на глиняных ногах", – заявил секретарь СНБО.

Отдельно он обратился к крымским коллаборантам и предателям – по словам Данилова, они могут смягчить себе судебный приговор, предоставив ценную информацию украинским силам обороны о российских военных объектах и ​​технике на территории временно оккупированного полуострова. Для этого он оставил ссылку на Telegram-канал СБУ.

Вечером 18 августа тоже сообщалось о взрывах в Крыму: в Керчи и в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

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Оксана Житнюк

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