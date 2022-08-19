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США одобряют удары Украины по объектам в Крыму – Politico

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 06:54
США одобряют удары Украины по объектам в Крыму – Politico - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США одобряют украинские удары по объектам во временно оккупированном Крыму и считают полуостров суверенной украинской территорией. Об этом сообщил Politico неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

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Американский чиновник заявил, что США поддерживают удары по Крыму, если Украина считает их необходимыми.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили (Украине. – Ред.), предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", – сказал представитель администрации Байдена.

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На вопрос, считает ли Белый дом полуостров суверенной украинской территорией, он ответил: "Крым – это Украина".

Неназванный украинский чиновник подтвердил, что этот месседж дошел до Киева.

Ранее министр обороны Алексей Резников отметил: Украина обещала не использовать западное оружие для ударов по территории РФ, но Крым – это украинская территория.

  • Вечером 18 августа о взрывах также сообщали в Крыму: в Керчи и в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

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Марк Сировой
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ВСУ Крым белый дом джо байден удары
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