Взрывы в Севастополе. ISW назвал пять возможных причин
Точная информация о происхождении и последствиях взрывов в оккупированном Крыму – в Севастополе, в районе авиабазы Бельбек, и в Керчи, о которых сообщалось вечером 18 августа, пока отсутствует. Институт по изучению войны (ISW) перечислил пять возможных причин этих взрывов.
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ISW отмечает, что не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-либо беспилотник в Керчи или Бельбеке.
Эксперты Института перечислили возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи:
- атака ВСУ;
- действия украинской разведки;
- плохое обращение россиян со своей техникой;
- успешные действия российского ПВО;
- расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недосягаемыми для украинской армии.
По мнению ISW, украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики оккупантов и их возможности по поддержанию операций на западном берегу Днепра.
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